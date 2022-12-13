Politico: Угорщина добилася грошей від Євросоюзу за розблокування виділення €18 млрд для України

Угорщина змогла добитися від Європейського Союзу розмороження частини призначених для неї коштів. В обмін на це країна зняла вето щодо деяких важливих питань, зокрема щодо €18 млрд макрофінансової допомоги для України.
Про це повідомляє Politico.
Очікувалося, що угорці можуть втратити до €7,5 млрд фінансування через серйозні претензії з боку Євросоюзу. Угорщину звинувачують у недотриманні європейських стандартів та порушенні деяких основних прав.
Згодом країни ЄС таки погодилися знизити очікувану суму заморожених коштів для Угорщини до €6,3 млрд.
Після цього посли країн-членів ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні €18 млрд макрофінансової допомоги.
- Європейська комісія представила план надання Україні у 2023 році макрофінансової допомоги на загальну суму €18 мільярдів 9 листопада. Угорщина заявляла, що не підтримує цей план.
- Ці кошти допоможуть підтримувати основні функції держави, забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критичну інфраструктуру. Пакет у розмірі €18 мільярдів покриє половину потреб України. Ці кошти виділятимуть по €1,5 мільярда щомісяця. Кредит, який нададуть Україні, матиме 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цієї позики нададуть або з бюджету ЄС, або силами держав-членів.