Організатори оголосили номінантів телепремії «Золотий глобус»

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила імена номінантів 80-ї премії «Золотий глобус».
Про це повідомляється на сайті асоціації.
Церемонія нагородження відбудеться 11 січня в Беверлі-Хіллз. Ведучим шоу стане американський актор та комік Джеррод Кармайкл.
За кількістю номінацій лідирує телесеріал «Початкова школа Еббот» — він претендує на перемогу в пʼяти категоріях. По чотири номінації здобули «Білий лотос» (виробництва HBO), «Вбивства в одній будівлі» та «Пем і Томмі» (виробництва Hulu), а також «Дамер-монстр: історія Джеффрі Дамера» від Netflix .
Крім того, на нагороди претендують «Дім дракона» (HBO), «Венздей» (Netflix), «Стариган та ведмідь» (FX), «Андор» (Disney+) та «Розрив» (Apple TV+). «Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.
- Минулого року фільм «Влада пса» (The Power of the Dog) новозеландської режисерки Джейн Кемпіон завоював «Золотий глобус» у категорії «Найкращий фільм», обійшовши фільми «Белфаст» (Belfast), «Дюна» (Dune), «CODA: Дитина глухих батьків» (CODA) і «Король Річард» (King Richard).