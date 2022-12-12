Організатори оголосили номінантів телепремії «Золотий глобус»

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила імена номінантів 80-ї премії «Золотий глобус».

Про це повідомляється на сайті асоціації.

Церемонія нагородження відбудеться 11 січня в Беверлі-Хіллз. Ведучим шоу стане американський актор та комік Джеррод Кармайкл.

За кількістю номінацій лідирує телесеріал «Початкова школа Еббот» — він претендує на перемогу в пʼяти категоріях. По чотири номінації здобули «Білий лотос» (виробництва HBO), «Вбивства в одній будівлі» та «Пем і Томмі» (виробництва Hulu), а також «Дамер-монстр: історія Джеффрі Дамера» від Netflix .

Крім того, на нагороди претендують «Дім дракона» (HBO), «Венздей» (Netflix), «Стариган та ведмідь» (FX), «Андор» (Disney+) та «Розрив» (Apple TV+). «Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.