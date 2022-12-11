У 2022 році у світі загинули 67 журналістів. Із них 12 — на війні в Україні

Протягом 2022 року у світі під час виконання професійних обовʼязків загинули 67 журналістів. Із них 12 — на війні в Україні.

Про це пише Міжнародна федерація журналістів.

«Сплеск убивств журналістів та інших працівників засобів масової інформації є серйозною причиною для занепокоєння та ще одним тривожним закликом до урядів у всьому світі вжити заходів на захист журналістики, одного з ключових стовпів демократії», — заявив генеральний директор федерації Ентоні Белланджер.

Там назвали Україну наразі найбільш небезпечним місцем для журналістів — у країні зафіксували загибель 12 як українських, так і іноземних журналістів.

У Мексиці через активність злочинних угруповань загинули 11 журналістів, під час безладів у Гаїті — шестеро.