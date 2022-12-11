Премʼєр Шмигаль попередив, що відключення електроенергії триватимуть цілу зиму

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль попередив, що відключення електроенергії в Україні триватимуть цілу зиму. Він підкреслив, що в енергосистемі досі є суттєвий дефіцит потужності.

Про це Шмигаль написав у своєму Facebook.

«В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії», — зазначив він.

Також Шмигаль нагадав, що уряд зараз визначив чотири пріоритетні групи, які першими отримуватимуть електроенергію.