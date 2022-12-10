Мер: У Мелітополі горить база окупантів — є загиблі

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про серію вибухів у місті. Місцеві пабліки кажуть про щонайменше 10 вибухів, які лунали ввечері.

За інформацією мера Федорова, у місті горить будівля Мелітопольської християнської церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на свою базу.

Згодом він опублікував відео пожежі, після повідомлення про ймовірні удари по базі окупантів. При цьому місце він не вказав.

Місцеві мешканці повідомили йому, що після вечірніх ударів по базах, ймовірно не одній, у росіян багато загиблих і поранених.

«За попередніми підрахунками, підсмажилося близько 200 окупантів. Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць», — написав мер.

Регіональні видання повідомляють, що на відео Федорова палає ресторан «Привал охотника». Голова руху «Ми вмєстє с россієй» володимир рогов назвав його «базою відпочинку», яку нібито обстріляли ЗСУ. За його словами, загинули двоє осіб і ще двоє дістали поранення.