Кабмін визначив чотири пріоритетні групи, яким надаватимуть електрику першочергово

Уряд України визначив чотири пріоритетні групи для поставок електроенергії. Їх підключатимуть до світла в першу чергу.

Про це на засіданні Кабміну заявив премʼєр Денис Шмигаль.

«Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу», — пояснив він.

За його словами, насамперед електрику отримуватимуть такі групи:

критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні;

об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;

бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти — наприклад, хлібопекарні та молокозаводи;

житловий сектор.

Усім іншим даватимуть електроенергію після того, як будуть заживлені вказані чотири групи.

«Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп мають постачати електроенергію на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими», — пояснив Шмигаль.

Також Міненергетики разом із Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою розроблять механізм реагування на заяви людей та бізнесу щодо порушення черговості отримання електрики.

Шмигаль підкреслив, що така розстановка пріоритетів може викликати питання в бізнесу, тому наразі уряд розробляє рекомендації для промислового сектору про часткове або повне переведення діяльності на нічні зміни.