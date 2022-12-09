SpaceX запустила на орбіту 40 супутників свого конкурента OneWeb

Компанія SpaceX запустила на орбіту 40 супутників лондонської компанії OneWeb, яка теж розгортає мережу інтернет-супутників і є конкурентом системи Starlink.
Ракета Falcon 9 із 40 супутниками OneWeb стартувала з космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді.
Як пише Space, до вторгнення військ росії в Україну супутники OneWeb запускали російські ракети «Союз», які експлуатує французька компанія Arianespace. Після вторгнення OneWeb уклала угоди зі SpaceX і New Space India Limited.
- OneWeb будує на низькій навколоземній орбіті групу із 648 супутників. Понад 460 апаратів уже працюють на орбіті.