Президенту Перу оголосили імпічмент і підозрюють у спробі державного перевороту

У Перу Конгрес проголосував за імпічмент президенту Педро Кастільйо, який хотів запровадити комендантську годину та розпустити представницький орган. Тепер до президентської присяги приведуть віцепрезидента Діну Болуарте.

Про це повідомляє Reuters.

За кілька годин до цього Кастільйо спробував розпустити парламент і запровадити в країні комендантську годину. Він доручив призначити уряд в умовах надзвичайного стану та реформувати судову систему. Міністри закордонних справ, освіти, культури, юстиції, економіки, праці вже пішли у відставку.