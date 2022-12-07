Верховний суд Франції підтвердив рішення міжнародного арбітражу про стягнення з росії $1,1 мільярда на користь Ощадбанку

Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду Парижу та залишив чинним рішення міжнародного арбітражу про стягнення з росії на користь Ощадбанку $1,1 мільярда. Також росіяни мають ще виплачувати відсотки за захоплення активів банку в анексованому Криму.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у своєму Facebook.

Верховний суд Франції став на сторону Ощадбанку щодо збитків, яких завдала рф під час окупації Криму.

«Тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій Ощадбанку, які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що Ощадбанк має право на справедливу компенсацію», — зазначила вона.

Також росія повинна сплатити відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Вони становитимуть близько $100 тисяч щоденно.