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TikTok показав найпопулярніші відео 2022 року

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Соціальна мережа TokTok оприлюднила найпопулярніші відео за 2022 рік.

Найпопулярніші

1

Користувач Stitch ділиться лайфгаками.

2

Співачка Розалія показує, як знищувати поглядом.

3

Користувачка lav_sings дивує рідних своїм співом.

4

Австралійський природоохоронець рятує дитинча синьоязикової ящірки.

5

Тайський блогер отримує нагороду.

Тренди

1

Приготування корндогу.

2

Донька вчиться привертати увагу свого глухого батька.

3

Мама з донькою показують, як спілкуватися за допомогою інуїтської міміки.

4

Керамічну капібару засовують в керамічний кухоль.

5

Леді Теллоу запускає тренд на відео із жиром.