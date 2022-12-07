TikTok показав найпопулярніші відео 2022 року

Соціальна мережа TokTok оприлюднила найпопулярніші відео за 2022 рік.
Найпопулярніші
1
Користувач Stitch ділиться лайфгаками.
2
Співачка Розалія показує, як знищувати поглядом.
3
Користувачка lav_sings дивує рідних своїм співом.
4
Австралійський природоохоронець рятує дитинча синьоязикової ящірки.
5
Тайський блогер отримує нагороду.
Тренди
1
Приготування корндогу.
2
Донька вчиться привертати увагу свого глухого батька.
3
Мама з донькою показують, як спілкуватися за допомогою інуїтської міміки.
4
Керамічну капібару засовують в керамічний кухоль.
5
Леді Теллоу запускає тренд на відео із жиром.