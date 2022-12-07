Паспорт Обʼєднаних Арабських Еміратів знову очолив рейтинг найсильніших

Паспорт Обʼєднаних Арабських Еміратів знову очолив рейтинг свободи пересування Passport Index. Рейтинг укладала канадська консалтингова компанія Arton Capital.

Так, ОАЕ мають безвіз із 121 країною, ще в 59 країнах візу можна оформити по прибуттю, а у 18 вона потрібна.

Друге місце розділяють Німеччина (127), Швеція (126), Фінляндія (126), Люксембург (1 269), Іспанія (126), Франція (126), Італія (126), Нідерланди (125), Австрія (125), Швейцарія (123), Південна Корея (120).

Третє місце: Данія, Бельгія, Португалія, Норвегія, Польща, Ірландія, США, Нова Зеландія.

Український паспорт перебуває на 21 місці: безвіз із 94 країнами — додались 13 за останній рік. Ще в 51 країну можна зробити візу по прибуттю, а для вʼїзду ще в 53 країни необхідна віза. Своє 21 місце Україна розділяє з Ватиканом та Перу.

Російський паспорт розділяє 38 місце із Туреччиною (безвізовий вʼїзд у 78 та 73 країни відповідно). На останньому, 97 місці, Афганістан — 5 країн.