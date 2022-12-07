Журнал TIME назвав «Героями року» іранських жінок, які вийшли на протести

Американський журнал TIME назвав «Героями року» іранських жінок, які вийшли на масові протести проти влади Ірану.

Про це йдеться на сайті видання.

Іранських жінок відзначили за те, що вони могли вийти на протести проти диктаторського режиму.

«Рух, який вони очолюють, є освіченим, ліберальним, світським, виховується на високих очікуваннях і відчайдушно прагне нормальності», — зазначають у TIME.

Видання пише, що сучасні іранські жінки «зовсім не схожі на тих, хто був перед ними». Вони відчувають себе скоріш транснаціональним поколінням, аніж громадянами Ірану.