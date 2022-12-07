Журнал TIME назвав «Героями року» іранських жінок, які вийшли на протести

Американський журнал TIME назвав «Героями року» іранських жінок, які вийшли на масові протести проти влади Ірану.
Про це йдеться на сайті видання.
Іранських жінок відзначили за те, що вони могли вийти на протести проти диктаторського режиму.
«Рух, який вони очолюють, є освіченим, ліберальним, світським, виховується на високих очікуваннях і відчайдушно прагне нормальності», — зазначають у TIME.
Видання пише, що сучасні іранські жінки «зовсім не схожі на тих, хто був перед ними». Вони відчувають себе скоріш транснаціональним поколінням, аніж громадянами Ірану.
- 16 вересня 2022 року в Ірані почалися протести, повʼязані з убивством поліцією моралі 22-річної активістки Махси Аміні, яку заарештували нібито за порушення закону про носіння хіджабу. Унаслідок цього багато іранок перестали носити цей елемент одягу.
- Міністерство внутрішніх справ Ірану офіційно визнало загибель 200 громадян під час протестів, проте ці дані розходяться з цифрами від правозахисників, які повідомляють про приблизно 460 загиблих.
- Напередодні стало відомо, що Іран звернувся до росії по допомогу в придушенні протестів і попросив надати техніку та направити радників для навчання.