Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана відправили в СІЗО. Він фігурує у справі про контроль над міською радою

Вищий антикорупційний суд відправив під варту одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, якого затримали в рамках справи про встановлення контролю над Одеською міською радою та її бюджетом.

Про це 7 грудня повідомило Національне антикорупційне бюро.

Арештували Кауфмана з правом вийти під заставу в розмірі 129 мільйонів гривень.

За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої були Борис Кауфман та його партнер Олександр Борухович (Грановський), щомісяця накопичувала дохід у середньому по 12 мільйонів гривень. Слідство встановило, що з осені 2021 року учасники схеми контролювали питання забудови в Одесі та порядкування коштами місцевого бюджету і діяльність комунальних підприємств. Фактично «організація» тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Аби схема працювала, її учасники підкупили чиновників і депутатів місцевої ради, які забезпечували ухвалення потрібних рішень.