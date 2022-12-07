Telegram випустив оновлення з автовидаленням повідомлень і реєстрацією без SIM-картки

У месенджері Telegram вийшло оновлення, яке впроваджує нові функції та можливості для користувачів.

Зареєструватися в Telegram тепер можна без SIM-картки, але за це доведеться заплатити. Анонімний номер можна купити на платформі Fragment за криптовалюту. Що унікальніший номер, то він дорожчий.

У налаштуваннях конфіденційності зʼявилася опція заборони пошуку себе за номером телефону.

З’явився загальний таймер, який дозволяє автоматично видаляти повідомлення в усіх нових чатах і все листування в окремих чатах.

Окремі чати (теми) всередині основного чату стали доступними для груп від 100 користувачів. В їхній інтерфейс додали вертикальну панель зі списком тем. Для одночасного перегляду повідомлень з усіх тем можна перейти в режим «Єдиного чату».

Також додали тему «Загальні питання», де зберігається історія повідомлень до переходу чату в режим тем. Адміністратори можуть її перейменувати або приховати з основного списку.

Користувачі отримали можливість створювати тимчасові захищені QR-коди. Вони дозволяють швидко внести користувача до списку контактів без відображення його номеру телефону та юзернейму.

На iOS став доступний пошук за емодзі, зокрема з доданих наборів користувача.