Компанію Дональда Трампа визнали винною в податковому шахрайстві

Два підрозділи компанії Дональда Трампа Trump Organization визнали винними в шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

Про це повідомляють The Washington Post і Sky News.

Суд присяжних Манхеттена визнав винними за всіма пунктами підрозділи Trump Corporation і Trump Payroll Corp. Двоє колишніх працівників Trump Organization — фінансовий директор Аллен Вайссельберг і менеджер з фінансових питань Джеффрі Макконні — детально розповіли, як з 2005 по 2020 рік вводили в оману податкові органи штату Нью-Йорк і федеральної влади. Загалом це стосувалося недекларування майна топменеджерами і змови з компанією Трампа щодо незадекларованих вигод, таких як апартаменти в дорогих районах та розкішні автомобілі.

Колишній президент США Дональд Трамп у цій справі не фігурував у жодному статусі, але прокуратура заявила, що він знав про махінації, хоча й заперечував це. Також прокурори неодноразово згадували про причетність експрезидента до пільг, наданих певним керівникам.

Бізнес-імперії Трампа тепер загрожує штраф у $1,6 мільйона, а кримінальний злочин може вплинути на здатність вести бізнес чи отримувати кредити та контракти. Вирок у цій справі винесуть у середині січня.