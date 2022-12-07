Компанію Дональда Трампа визнали винною в податковому шахрайстві

Два підрозділи компанії Дональда Трампа Trump Organization визнали винними в шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.
Про це повідомляють The Washington Post і Sky News.
Суд присяжних Манхеттена визнав винними за всіма пунктами підрозділи Trump Corporation і Trump Payroll Corp. Двоє колишніх працівників Trump Organization — фінансовий директор Аллен Вайссельберг і менеджер з фінансових питань Джеффрі Макконні — детально розповіли, як з 2005 по 2020 рік вводили в оману податкові органи штату Нью-Йорк і федеральної влади. Загалом це стосувалося недекларування майна топменеджерами і змови з компанією Трампа щодо незадекларованих вигод, таких як апартаменти в дорогих районах та розкішні автомобілі.
Колишній президент США Дональд Трамп у цій справі не фігурував у жодному статусі, але прокуратура заявила, що він знав про махінації, хоча й заперечував це. Також прокурори неодноразово згадували про причетність експрезидента до пільг, наданих певним керівникам.
Бізнес-імперії Трампа тепер загрожує штраф у $1,6 мільйона, а кримінальний злочин може вплинути на здатність вести бізнес чи отримувати кредити та контракти. Вирок у цій справі винесуть у середині січня.
- Наразі Трамп і його Trump Organization фігурують ще в одному розслідуванні, повʼязаному із податковим шахрайством. Ідеться про викривлення вартості нерухомості, щоб змусити банки надавати кредити на вигідніших умовах. У разі доведення вини Трампу та трьом його дітям загрожує штраф у $250 мільйонів, заборона обіймати керівні посади в компаніях штату, а також пʼятирічна заборона на придбання там нерухомості.