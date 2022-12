Мішель Єо стала іконою 2022 року за версією журналу Time

Малайзійська актриса Мішель Єо стала іконою 2022 року за версією американського журналу Time.

Мішель Єо отримала велику популярність завдяки ролі Вай Лінь у фільмі «Завтра не помре ніколи» (1997). Вона упродовж десятиліть була головною зіркою в Азії, зокрема в золоту добу гонконзьких бойовиків.

Перші великі проєкти в карʼєрі Мішель зʼявилися в період 1992—2000 років. Це була «Поліцейська історія 3: Суперполіцейський» (1992) та «Тигр, що крадеться, дракон, що заховався» (2000).

Протягом 2005—2011 років фільмографію Єо поповнили такі картини, як «Мемуари гейші» (2005), «Пекло» (2007), «Мумія: Гробниця імператора драконів», «Вавілон Н.Е.» (Обидві 2008), «Кунг-фу Панда 2» (2011).

За 2016—2017 роки в здобутку акторки стрічки «Механік: Воскресіння», «Морган» (обидві 2016), «Вартові Галактики: Частина 2» (2017). Тоді ж вона знялася в семи епізодах серіалу «Марко Поло».

Сама Єо каже, що творить задля всіх малазійців, чию спільноту представляє в Голлівуді.

Серед останніх фільмів акторки «Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once), премʼєра відбулася 1 грудня.