Викрадача псів Леді Гаги, який ще й підстрелив вигулювальника, засудили до 21 року позбавлення волі

Суд у Каліфорнії засудив до 21 року позбавлення волі викрадача псів співачки Леді Гаги. Чоловік під час викрадення вистрелив у груди вигулювальнику.

Про це пише BBC.

Обвинувачений Джеймс Говард Джексон не визнав жодного позову до себе, що в Каліфорнії фактично означає визнання провини. Його звинуватили в замаху на вбивство.

Постраждалий вигулювальник псів Раян Фішер розповів, що після нападу лікарі видалили йому частину легень.

Інші спільники Джексона отримали різні терміни через пограбування. Минулого року двох викрадачів за пограбування засудили до 4 і 6 років позбавлення волі. Ще один чоловік, який порушив заборону колишнім засудженим мати вогнепальну зброю, отримає свій вирок наступного року. Також вироку очікує їхня спільниця, яка повернула собак. Їй інкримінували причетність до замаху на вбивство.