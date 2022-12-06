У Сеулі відкрився центр з розробки космічних безпілотників

У Південній Кореї відкрили спеціалізований дослідницький центр для розробки безпілотних космічних апаратів багаторазового використання.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Центр відкрився в Сеульському національному університеті. Він досліджуватиме технології, необхідні для розробки та експлуатації багаторазових безпілотних космічних апаратів.

Адміністрація програми оборонних закупівель (DAPA) планує інвестувати в центр приблизно 35,3 мільярда вон ($27 мільйонів) до 2028 року. Він залучатиме понад 240 дослідників із 14 університетів і чотирьох компаній.