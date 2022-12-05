SIPRI: Світові продажі зброї у 2021 році почали зростати після пандемії. Лідерами лишаються США, але Китай нарощує виробництво

Світовий ринок зброї у 2021 році почав поступово зростати після пандемії, але меншими темпами, ніж раніше. Лідерами залишаються США, але Китай активно нарощує виробництво.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Сто найбільших виробників озброєнь у 2021 році загалом згенерували близько $592 мільярди. Це означає зростання майже на два відсотки порівняно з попереднім роком.

Загалом американські компанії забезпечують близько половини всього світового ринку зброї. Але у 2021 році їх виробництво дещо сповільнилося.

Водночас у Європі зростання на ринку зброї становило понад 4%. Дослідники наголошують, що через війну в Україні європейські виробники отримають значно більше замовлень у 2022 році і зростання буде ще більше.

Активно зростає виробництво зброї в Азії та на Близькому Сході. За останні роки Китай став другим найбільшим виробником озброєнь у світі, і лише США наразі виробляють більше. Збільшення обсягів продажу озброєнь відображає масштаби модернізації військової техніки Китаю та прагнення країни вийти на рівень самодостатності у виробництві усіх основних категорій озброєнь.

Російська ж збройова промисловість у 2021 році зростала мінімально, але на 2022 рік дослідники прогнозували серйозне зростання через необхідність підтримувати бойові дії.