Оксфордський словник назвав головне слово 2022 року

Оксфордський словник англійської мови назвав своє слово 2022 року. Серед усіх варіантів переможцем став вислів «режим гобліна» (goblin mode).

Про це повідомила пресслужба Оксфордського університету.

«Режим гобліна» — це сленговий вислів, який описує надзвичайно егоїстичну модель поведінки, що відкидає суспільні норми та очікування. Для неї властиві лінь, неохайність і жадібність.

Уперше вислів зʼявився у Twitter у 2009 році, але став вірусним у соціальних мережах у лютому 2022 року, після того як у багатьох країнах послабили карантин через коронавірус і люди стали частіше виходити зі своїх будинків.

В Оксфордському словнику вважають, що це словосполучення, «імовірно, відображає настрій людей, які відкинули ідею повернення до звичайного життя».

На другому місці опинилося слово «метавсесвіт» — «гіпотетичне середовище віртуальної реальності, в якому користувачі взаємодіють з аватарами одне одного». Третім за популярністю став хештег #IStandWith – «я підтримую».