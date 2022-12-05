У Швеції застрелили головного критика Кадирова Тумсо Абдурахманова

У Швеції вбили «головного критика» диктатора Чечні Рамзана Кадирова — опозиційного блогера Тумсо Абдурахманова. Його застрелили в ніч з 1 на 2 грудня.

Інформацію про це підтвердили його соратники, передає «Радіо Свобода».

Увечері 2 грудня зʼявилася інформація, що Абдурахманов уже понад добу не виходить на звʼязок. За день до цього, 1 грудня, у соцмережах почали поширювати повідомлення про його вбивство.

Останній допис у Telegram Абдурахманов зробив 30 листопада.

Опозиційний Кадирову рух «Адат», що виступає «проти геноциду чеченського народу, за його обʼєднання та деокупацію Чечні», повідомив, що чутки про смерть Абдурахманова виявилися правдивими.

«Ми маємо достатньо інформації, що підтверджує його загибель, а його брат Мухаммад схований спецслужбами. Тумсо вночі розстріляла група осіб», — додали опозиціонери.

Правоохоронці Швеції поки не коментують імовірне вбивство критика Кадирова.