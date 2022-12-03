ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів

Упродовж 2 грудня російська армія втратила вбитими ще 510 солдатів. Загалом за 283 дні вторгнення росіяни недорахувалися 90 600 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 917 танків (+1);

5 886 бойових броньованих машин (+3);

1 906 артилерійських систем (+1);

395 одиниць РСЗВ;

210 засобів ППО (+1);

280 літаків (+2);

263 гелікоптери (+1);

1 572 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 472 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+8);

163 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Марʼїнка Донецької області.