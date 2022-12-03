Сили оборони збили гелікоптер росіян. Як минула доба на фронті

Сили оборони знищили російський гелікоптер і шість безпілотників типу «Орлан». Ворог минулої доби продовжував атакувати ЗСУ під Бахмутом і Авдіївкою.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Марʼїнка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворог веде вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а також завдає авіаударів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження російських військ і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетники й артилеристи уразили пʼять пунктів управління, два склади боєприпасів, 11 районів зосередження російських військ і чотири інші важливі обʼєкти російських окупантів.