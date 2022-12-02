У Швейцарії літня пара знайшла на вулиці понад €20 тисяч — і повернула всю суму власнику

У Швейцарії літня пара знайшла на вулиці €20 300, звернулась до поліції і повернула всю суму власнику.

Про це розповідає швейцарська поліція.

Так, інцидент стався у місті Мартіньї. Чоловік підʼїхав до банкомату, щоб зняти велику суму, але повернувшись додому, зрозумів, що гроші зникли. Пізніше конверт із грошима виявила літня пара там, де він упав на землю, коли чоловік повертався до своєї машини біля банку. Після цього пара віднесла гроші до поліції.

Усередині була квитанція про зняття коштів із контактними даними власника рахунку. Подружжя вирушило додому до власника і повернуло їх (всю суму). Нагороду за їхню чесність чоловік оцінив у €500.

«Гарна історія чесності в нашому кантоні», — зазначили у місцевій поліції.