Телескоп «Джеймс Вебб» показав знімки хмар найбільшого супутника Сатурну

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімки найбільшого супутника Сатурну Титана, виявивши на ньому хмари.
Про це повідомляє NASA.
Знімки зробили ще 4 листопада. Вчені заявили, що роками чекали можливості використати інфрачервону камеру телескопа для вивчення атмосфери супутника Сатурну. «Атмосфера Титана неймовірно цікава не лише через метанові хмари та шторми, але й через те, що вона може розповісти нам про минуле та майбутнє Титана, зокрема те, чи завжди в нього була атмосфера. Ми були в захваті від перших результатів», — підкреслюють у NASA.
Титан — другий за розміром супутник у Сонячній системі. Він є єдиним супутником, що має щільну атмосферу. На ньому є метанові моря й річки, а також гори, які складаються з водяного льоду.
- Раніше космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба виявив дві нові галактики. Одна з них претендує на звання найдавнішої та найвіддаленішої з відомих — вона утворилася через 350 мільйонів років після Великого вибуху. Друга галактика молодша, вона сформувалася через 450 мільйонів років після нього.
- Перед цим космічний телескоп імені Джеймса Вебба показав хмари пилу, які вилітають із епіцентру дуже молодої зірки.