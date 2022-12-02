Телескоп «Джеймс Вебб» показав знімки хмар найбільшого супутника Сатурну

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімки найбільшого супутника Сатурну Титана, виявивши на ньому хмари.

Про це повідомляє NASA.

Знімки зробили ще 4 листопада. Вчені заявили, що роками чекали можливості використати інфрачервону камеру телескопа для вивчення атмосфери супутника Сатурну. «Атмосфера Титана неймовірно цікава не лише через метанові хмари та шторми, але й через те, що вона може розповісти нам про минуле та майбутнє Титана, зокрема те, чи завжди в нього була атмосфера. Ми були в захваті від перших результатів», — підкреслюють у NASA.

Титан — другий за розміром супутник у Сонячній системі. Він є єдиним супутником, що має щільну атмосферу. На ньому є метанові моря й річки, а також гори, які складаються з водяного льоду.