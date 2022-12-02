На Марсі виявили кратер від астероїда, який спричинив масштабне цунамі 3 мільярди років тому

Дослідники знайшли на Марсі величезний кратер діаметром 110 кілометрів. Він утворився приблизно 3,4 мільярда років тому від падіння астероїду. Ця подія спричинила масштабне цунамі — його можно порівняти з тим, що знищило динозаврів на Землі.

Про це пише Science Alert.

Зонд NASA «Вікінг-1», який приземлився на Марсі в 1976 році, виявив на планеті рівнину, усіяну валунами. Науковці визначили, що такий ландшафт став результатом цунамі, яке значно змінило берегову лінію стародавнього марсіанського океану.

Імовірно, астероїд діаметром 9 кілометрів зіткнувся із сильним опором на поверхні планети, що призвело до вибуху потужністю 13 мільйонів мегатонн. За іншим можливим сценарієм, астероїд діаметром 3 кілометри зіткнувся зі слабким опором поверхні, викинувши 0,5 мільйона мегатонн енергії у тротиловому еквіваленті.

Обидва ці сценарії могли призвести до утворення кратера діаметром 110 кілометрів і цунамі, яке поширилося на 1 500 кілометрів від місця зіткнення.