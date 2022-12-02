«Слон, що рухається як гепард». Маск представив нове покоління вантажівок Tesla

Американський мільярдер Ілон Маск представив новий продукт компанії Tesla — вантажівки другого покоління.

За його словами, потужність вантажівки втричі перевершує всі доступні тягачі, тому машина може проїхати сотні кілометрів без підзарядки. Першу партію вантажівок доставлять компанії Pepsi.

Кожна вантажівка оснащена акумулятором потужністю 1 МВт. Це забезпечує 20-секундний розгін до 96 км/год. Semi також оснащені розширеними можливостями автопілота, системами пом’якшення ударів і датчиками сліпих зон.

Маск порівняв новий автомобіль зі слоном, що рухається як гепард — «швидко розганяється і так само швидко гальмує».

Модель дістала назву Beast. Про вартість нового продукту поки не повідомляють, але починаючи з травня 2022 року Tesla відкрила бронювання з депозитом у $20 000.