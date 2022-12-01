Кабмін Італії одноголосно ухвалив декрет про постачання зброї Україні у 2023 році

Рада міністрів Італії одноголосно ухвалила декрет про продовження постачання зброї Україні до 31 грудня 2023 року, про що просило італійське Міноборони.

Про це пише Corriere della Sera.

Відповідно до декрету уряд країни зможе відправляти військову техніку і озброєння Україні протягом усього наступного року, не запитуючи дозволу в парламенту.

Щоб декрет набув чинності, його має схвалити парламент Італії.