В Україні встановили штрафи за мобінг — системні цькування чи приниження на роботі

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5749, який передбачає адміністративну відповідальність за мобінг — за системні цькування чи приниження на роботі кривдників каратимуть.

Про це повідомила одна з ініціаторів законопроєкту, нардеп фракції «Слуга народу» Юлія Гришина.

Штрафи становлять:

1 700—2 550 гривень або 20—40 годин громадських робіт;

3 400—5 100 гривень або 40—60 годин громадських робіт за вчинення повторно протягом року або групою людей.

Це вже другий закон щодо мобінгу: першим № 5748 запровадили до українського законодавства поняття «мобінг», другим — покарання за нього.