Рада дозволила списувати кредити на авто та житло, зруйновані війною

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 7441-1 про списання кредитів на житло та авто, що були пошкоджені чи знищені під час війни.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За законом, позичальник може вимагати призупинити виплати за кредитами, якщо майно опинилося на окупованій території або в районах бойових дій чи було знищено внаслідок воєнних дій. Фізособі-позичальнику при цьому потрібно надати підтверджуючі документи.

Також закон передбачає списання кредиту на знищене війною житло, якщо станом на 23 лютого 2022 року воно було єдиним місцем проживання позичальника (його сім’ї), але на ньому не було заборгованостей за кредитом.

«Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії рф. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника», — написав Железняк.

Інші збитки кредитора, як-от неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані за рахунок росії.

Щодо позик на автомобілі, анулювання заборгованості можливе, якщо автівка знищена і була єдиним авто в сім’ї позичальника, і якщо по ній не було прострочених на понад 7 днів заборгованостей.