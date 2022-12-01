NASA перенесло запуск супутника, який спостерігатиме за водними ресурсами світу

Космічне агентство NASA перенесло запуск супутника Surface Water and Ocean Topography (SWOT), який спостерігатиме за всією водою у світі.

Про це повідомляється в блозі NASA.

Запуск перенесли з 12 на 15 грудня. Агентство запускатиме супутник спільно з компанією SpaceX та французьким космічним агентством Centre National d’Études Spatiales у Каліфорнії. Подію перенесли через необхідність завершити передстартову обробку та перевірку ракети SpaceX Falcon 9.

Ця місія стане першим дослідженням NASA майже всієї води на поверхні Землі. Вчені планують використати ці спостереження, щоб краще зрозуміти глобальний кругообіг води, роль океану в зміні клімату та провести глобальну інвентаризацію водних ресурсів