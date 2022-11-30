До США з України евакуювали чотирьох осиротілих левенят. Врятувати їх допоміг мільйонер

Чотирьох осиротілих і врятованих в Україні левенят перевезли в заповідник Wildcat в американському штаті Міннесота.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Міжнародний фонд захисту тварин.

Дитинчат з іменами Тарас, Стефанія, Леся та Прада віком від чотирьох до п’яти місяців порятували біля Одеси. Рятувальники не знають, що сталося з матерями левенят.

Щоб убезпечити тварин від війни, їх довелося на першому етапі вивезти до Польщі. Там у зоопарку в Познані левенята пробули три тижні. За цей час американський благодійний фонд зібрав кошти на переліт.

Як пише New York Post, допоміг у вирішенні цього питання нью-йоркський металургійний мільйонер, президент ради директорів Музею природознавства Саут-Борд Енді Себін. Він пожертвував $50 тисяч на порятунок тварин і домовився за приватний літак Gulfsteam G650, яким вивезли левенят.