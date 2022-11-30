Європейський інвестиційний банк допоможе замінити російські вагони в київському метро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та місто Київ працюватимуть над відновленням та модернізацією транспортної інфраструктури столиці.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті банку.

Зокрема ЄІБ допоможе модернізувати рухомий склад київського метро та унезалежнити столицю від рухомого складу російського виробництва та відповідних запчастин. Поточна вартість проєкту становить €450 мільйонів.

За даними Європейського інвестиційного банку, зараз 80% вагонів столичного метро – російського виробництва, і понад половину з них потребують модернізації чи заміни.

Також Київ та ЄІБ почнуть підготовку до розширення столичного метрополітену, орієнтовною вартістю понад €500 мільйонів, та реконструкції житла, яке постраждало від російських атак.