Netflix опублікував трейлер третього сезону серіалу «Емілі в Парижі». Премʼєра відбудеться на стримінговому сервісі 21 грудня.

У новому сезоні Емілі стикається з дилемою у всіх аспектах свого життя, зокрема їй доведеться обирати між роботою та романтичними стосунками.

Перший сезон серіалу «Емілі в Парижі» вийшов у 2019 році. Комедійно-драматичний серіал Netflix створив сценарист серіалу «Секс і місто» Даррен Стар. Стрічка одразу стала однією з найпопулярніших на Netflix та зазнала багато критики за стереотипне зображення французів.

Другий сезон вийшов 22 грудня 2021 року, однак і він зазнав критики через стереотипи — цього разу щодо українок. У серіалі показали героїню Петру із Києва, яка за сюжетом приїхала до Парижу, де на курсах французької познайомилася з головною героїнею Емілі. Дівчата вирушили разом на прогулянку, щоб повправлятися у французькій. За сюжетом Петра сказала: «Люблю все безкоштовне», а потім винесла речі з магазину, не заплативши за них. Емілі присоромила українку за цей вчинок та сказала повернути одяг у магазин. Натомість Петра відповіла українською: «Ти шо здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».