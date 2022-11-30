Французький багет внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це Фонд оголосив 30 листопада.

Багет із хрусткою скоринкою й ніжним мʼякушем на сьогодні є хлібним виробом номер один, що споживається в країні. Щодня його купують 12 мільйонів французьких споживачів, а щороку з пекарень виходить понад шість мільярдів багетів. «Таким чином, купівля хліба є справжньою соціальною та дружньою звичкою, яка прикрашає життя французів», — зазначили в ЮНЕСКО.

«Традиційний багет» суворо регулюється указом 1993 року, який спрямований на захист пекарів-ремісників, і в той же час накладає на них дуже суворі вимоги (наприклад, заборона на добавки). Це також є предметом національних конкурсів, де журі оцінює «дірочки» в хлібі та колір мʼякуша (в ідеалі — кремовий).