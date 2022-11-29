Голова МЗС Латвії заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових об’єктах у росії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по військових об’єктах на території росії, оскільки вона відбиває атаки на власну критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для націлювання на ракетні обʼєкти або аеродроми», — заявив голова МЗС Латвії в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті.

Він додав, що союзники «не мають боятися» ескалації.

Рінкевичс зазначив, що кілька інших держав-членів теж вважають, що Україну слід позбавити обмежень щодо використання зброї, але це зрештою залежить від окремих країн, що вирішують, яку саме зброю надати Києву.