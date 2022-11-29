УЗ відновила рейси із Закарпаття до великого аеропорту Словаччини

«Укрзалізниця» з 11 грудня повертає міжнародне сполучення Мукачеве — Чоп — Чієрна-над-Тисоу — Кошиці. Це звʼяже хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

Потяг під номером № 960/961 Кошиці — Мукачеве курсуватиме так:

відправлення з Кошиць о 08:46, прибуття до Мукачевого о 14:00;

назад із Мукачевого вирушатиме о 14:48 та прибуватиме до Кошиць о 18:17.

Ще один потяг № 962/963 Кошиці — Мукачево вирушатиме з Кошиць о 11:46 та прибуватиме до Мукачевого о 16:53. Назад поїзд вирушатиме о 18:16 та прибуватиме в Кошиці о 21:33.

Поїзди проходитимуть через станцію Чоп, що дозволить пасажирам із різних куточків країни зручно пересісти на потяги з чи до Кошиць.

Для тих, хто їде в напрямку Києва, підійдуть рейси № 60 Чоп — Київ (відправлення з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 07:44) та № 81 Ужгород — Київ (відправлення з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 08:23).

Для тих, хто їде за кордон, підійде потяг № 45/46 Харків — Ужгород (через Київ) — він вирушає з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, а до Чопа прибуває о 14:18.

Квитки вартістю від 363 гривні вже доступні в касах вокзалів і безпосередньо на борту поїздів.

Рейс у Кошиці стане тринадцятим міжнародним залізничним сполученням для українців.