Metallica випустила новий кліп і анонсувала вихід 11 альбому

Американський треш-метал-гурт Metallica після тривалої перерви несподівано випустив новий кліп і оголосив про вихід альбому, який очікується 14 квітня 2023 року.

Гурт презентував кліп на пісню “Lux Æterna” («Вічне світло»), яка увійде до альбому “72 Seasons”. У ньому буде 12 треків.

Metallica вже оголосила про тур по США, Мексиці, Канаді та Європі на підтримку нового альбому.