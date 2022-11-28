На Гаваях вивергається найбільший діючий вулкан у світі — вперше з 1984 року

Найбільший діючий вулкан у світі Мауна-Лоа 28 листопада прокинувся вперше за майже 40 років. Через це на Великому острові Гаваїв і навколишніх водах стався попелопад.

Про це пише CNN.

У Національній метеорологічній службі закликали людей із респіраторними захворюваннями залишатися вдома, а тим людям, які все ж таки захочуть вийти на вулицю, порадили закривати рот і ніс маскою або тканиною.

За прогнозами служби вулканічний попіл може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити воду, порушити роботу каналізаційних та електричних систем, а також подразнити очі та легені мешканців острова.

За даними Гавайської обсерваторії вулканів, наразі потоки лави стримуються в районі вершини Мауна-Лоа і не загрожують населеним пунктам, які розташовані на схилі.

Житель Кайлуа-Кони Метью Ліано поділився із журналістами кадрами, знятими в затоці та на пірсі Кайлуа.