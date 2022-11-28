У коміксах DC з’явиться перший український супергерой — «Ядро»

У коміксах про «Штормову варту» (Stormwatch) від DC з’явиться перший український супергерой — Павло «Ядро» Ступка.

Про це пише профільний журнал Bleeding Cool, який опублікував одну зі сторінок нового друку. У продаж комікс з оновленою командою «Штормової варти» вийде 29 листопада.

Bleeding Cool

Новий герой характеризований, як живий літаючий ядерний генератор. Павло Ступка в коміксі виглядатиме як 16-річний хлопець, хоча за легендою йому 52 роки.

Новий комікс присвячений 30-річчю американського видавництва Image Comics, де друкувалися комікси DC про команду Stormwatch.