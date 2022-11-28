В Європі заради економії електроенергії зупинили великий адронний колайдер

Для економії електроенергії Європейська організація ядерних досліджень (CERN) зупинила великий адронний колайдер.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Найбільший у світі прискорювач елементарних частинок зупинили на два тижні раніше запланованого терміну. Наступного року планується також скоротити час його роботи — на 20%.

Про таке скорочення попросив французький постачальник електроенергії EDF. Це має істотно розвантажити систему: за повний рік роботи колайдер споживає стільки електроенергії, скільки домогосподарства міста із населенням 300 тисяч осіб.

Керівник досліджень Йоахім Мніх заявив, що порівняно з поточним чотирирічним періодом роботи прискорювача, на 20% менше зіткнень цього і наступного року — це терпимо. За його словами, «якщо ціни на електроенергію залишаться високими в довгостроковій перспективі, це може означати, що нам доведеться скоротити програму з фізики або розтягнути її».