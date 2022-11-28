Bloomberg: Протести на заводі-виробнику iPhone можуть завадити випуску 6 мільйонів смартфонів

Протести на заводі Foxconn у Чженчжоу (Китай), який є основним виробником нових моделей смартфонів компанії Apple, можуть призвести до скорочення випуску iPhone Pro на 6 мільйонів одиниць.

Про це пише Bloomberg.

У листопаді на заводі Foxconn почалися протести робітників через невиплату бонусів і жорсткий карантин. Компанія вибачилася і почала виплачувати гроші, а охочим звільнитися запропонували компенсації. Після цього понад 20 тисяч людей взяли гроші та пішли.

Як пише Bloomberg, ситуація на заводі залишається нестабільною, і оцінка спаду виробництва може змінитися. Багато залежатиме від того, як швидко Foxconn зможе повернути людей на конвеєри. Якщо карантин триватиме в найближчі тижні, відновлення випуску нових iPhone можуть відкласти.

Завод Foxconn виробляє переважну більшість iPhone 14 Pro і Pro Max, найпопулярніших смартфонів Apple цього року. Раніше компанія знизила загальний план виробництва приблизно з 90 до 87 мільйонів одиниць.