Люксембург передав Україні партію безпілотників

Міністерство оборони Люксембургу передало Україні шість розвідувальних безпілотників Primoco One 150. Їх виготовляє Чехія.

Про це пише Army Recognition.

Люксембург закупив ці дрони в Чехії та передав їх Україні. Безпілотники придбали в межах військової допомоги українській армії для боротьби з росією.

Безпілотники Primoco One 150 розроблені та виготовлені чеською компанією Primoco UAV. Вони середнього розміру: довжина — 3,65 м, розмах крил — 4,85 м, висота — 1,25 м. Час польоту дронів становить до 15 годин, максимальна дальність — до 2 000 км.

Primoco One 150 керують за допомогою пульта дистанційного керування на кожному етапі польоту. Проте завдяки інтегрованій системі автопілота дрон може автоматично здійснювати зліти й посадку й автономно виконувати план польоту.