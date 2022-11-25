Воєнна розвідка спростувала чутки про можливий наступ росіян і білорусів наприкінці листопада

Головне управління розвідки Міністерства оборони спростувало інформацію чутки про плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням рф та білорусі з боку північних кордонів України наприкінці листопада.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Ця інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Розвідка повідомила, що мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з білоруссю, а заразом показати білорусам нібито наміри України атакувати територію білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

Крім того, наполягає ГУР, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства. «На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях зазначалася дата можливого «вторгнення» 25—28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28—29 листопада», — заявили в ГУР.

Українців закликають не піддаватися на провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. «Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійних захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що, за даними розвідки, наразі на території білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі», — резюмували в ГУР.