Росія більше не очолює Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відставка росіянина має розблокувати роботу установи

Росія більше не головує в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Росіянин Олександр Кузнєцов залишив посаду в цій установі Організації Обʼєднаних Націй.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Видання The Guardian пише, що відставка російського посла дозволить Комітету ЮНЕСКО нарешті відновити роботу, яка зайшла у глухий кут після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Комітет, який відповідає за внесення об’єктів до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, мав зібратися в червні в російському місті Казань. Але 46 країн, зокрема Франція та Велика Британія, бойкотували цей захід.

Відставка Кузнєцова дозволить комітету «швидко призначити нового президента» та відновити свою діяльність, сказав The Guardian дипломат ООН.

Правила ЮНЕСКО вимагають, щоб нового голову Комітету призначала наступна країна в алфавітному порядку англійської мови. Очікують, що найближчими днями Саудівська Аравія, яка є наступною в черзі, оголосить, чи візьме на себе головування в комітеті.

Найближчими тижнями в ЮНЕСКО планують провести зустріч, де визначать дату і місце наступної чергової сесії, яку проведуть у першій половині 2023 року.