Чому дорогі російські засоби радіоелектронної боротьби не виправдали надій. Провідні медіа світу про війну 23 листопада

Філософ Френсіс Фукуяма, екскомандувач американських військ у Європі генерал Філіп Брідлав, експосли США в Україні Джон Гербст і Стівен Пайфер та ще кілька десятків політичних і військових авторитетів підписали листа, в якому переконують американців надати Україні ще більшу підтримку. Текст цього листа наводить The Hill, популярне у владних колах вашингтонське видання. «Так, критики допомоги Україні відзначають, що загальний обсяг виділених США грошей Києву з 2014 року, уже перевищує річний оборонний бюджет будь-якої країни, крім США та Китаю. Це правда, але не враховує того, що якби Вашингтон не надав цієї допомоги ― йому довелося б зіткнутися зі значно більшими витратами», ― пишуть автори листа. Зараз допомога Україні забирає чимало ресурсу, однак не варто забувати, що йдеться про безпеку всієї Європи та НАТО. Зараз путін намагається зруйнувати систему, яка 75 років після Другої світової війни забезпечувала відносний мир у Західному світі та неймовірне зростання його благополуччя. Якщо дозволити росії досягти успіху, про поточний порядок можна буде забути. І якщо путін після України надумає вторгнутись у країни Балтії, до яких він має чимало претензій, витрати США будуть значно більшими за нинішні та не обмежуватимуться грішми. Як член НАТО Сполучені Штати відправлять на захист Литви, Латвії чи Естонії військових, що може призвести до смертей, запевняють автори листа. Україна ж справляється з російською навалою сама, і справа решти світу ― дати їй для цього все, чого вона потребує.

Перед повномасштабним вторгненням росія багато інвестувала в розробку і виробництво засобів радіоелектронної боротьби. У цьому сенсі армія рф справді одна з найпросунутіших у світі ― утім, у перші дні після 24 лютого цей батіг вдарив і по ній, пише Insider. На основі звіту британського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) видання описує роль установок, які заглушують радіосигнал, у військовій операції довкола Києва. Спершу РЕБи окупантів справді сильно заважали українській армії. Однак через заглушення сигналу між собою часто не могли зв’язатись і російські військові підрозділи. Пристрої для того, щоб обходити перешкоди, у російській армії існують, але їх замало і розподілені вони нелогічно. Каналів захищеного зв’язку вистачало не для всіх. Багато російських підрозділів були оснащені раціями з дешевими китайськими компонентами, що через дію РЕБів виходили з ладу. У підсумку російські підрозділи залишалися без звʼязку, без знання місцевості та фактично заблоковані на асфальтованих трасах. Уже на початку березня росіяни значно зменшили активність своїх радіоелектронних підрозділів ― щоб не шкодити своїм же. Видання підсумовує, що радіоелектронна боротьба як інструмент ефективна, просто росія використовувала її нерозумно. Якби планування та оснащення підрозділів армії рф, що брали участь у спробі захопити Київ, були продуманішими ― можливо, їм вдалося б більше.

Про те, як росіяни намагаються усвідомити нещодавні події війни, пише The Irish Times. Видання починає публікацію з огляду пропагандистської виставки біля московського кремля, яка мала б пояснити причини та цілі «спеціальної військової операції». Вона повна брехні ― так, експозиція починається з панорамного зображення знищеного росіянами Маріуполя, у поясненні до якого вказано, що це «українці взяли в облогу 650-тисячне місто», а «українські снайпери стріляли навіть у дітей». Виставка розповідає, як в Україні наростала «проблема фашизму» та логічно підводить глядачів до того, що вторгнення росії в Україну було неминучим. На цю виставку зараз організовано водять дітей. Утім, серед широких верств росіян немає розуміння, що ця війна зараз необхідна і що росія йде у правильному напрямку. Видання цитує результати недавнього опитування переслідуваної в росії соціологічної служби «Левада-центр», згідно з яким у 88% росіян кампанія рф в Україні викликає значну чи дуже значну тривогу. Катерина, вчителька середнього віку, яка привела на пропагандистську виставку групу шестикласників, теж не розуміє, що російська влада робить зараз в Україні. «Намагались захопити Київ ― і пішли звідти. Скільки наших людей там загинуло? Зараз ось відійшли від Херсону. Скільки людей через нього загинуло? ― ділиться вона міркуваннями з кореспондентом. ― У мене є родичі-чоловіки з військовим досвідом, вони краще розуміють, що таке війна. Та зараз і вони нічого не можуть сказати». Утім, втрата Херсону, який за шість тижнів до цього путін проголосив «навічно російським», не значить для росіян багато, впевнений опальний російський журналіст Олексій Венедіктов, чию радіостанцію «Эхо Москвы» влада закрила на початку березня. Менше ніж 10% росіян, згідно з опитуванням «Левади-центру», назвали приєднання чотирьох нових областей до складу рф вагомою подією ― при тому, що опитування відбувалось у час, коли з телеекранів про це говорили ледь не постійно. «Більшості росіян байдуже на якісь там Херсон чи Запоріжжя ― вони навіть не знають, де це, ― переконаний Венедіктов. ― Важливий для них [з анексованих територій] хіба що Крим. Він у масовій російській свідомості справді сакральний». Зараз же ситуація зі «спеціальною військовою операцією» зайшла у глухий кут і обходиться росіянам занадто дорого. Пропагандистська виставка мала б «підказати», як ставитися до цього надалі ― але, схоже, своєї мети не досягає, підсумовує видання.

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