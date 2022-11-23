Президент США доручив виділити додаткові $400 мільйонів для України

Президент США Джо Байден доручив Державному департаменту надати Україні $400 мільйонів військової допомоги.

Кошти виділять на «оборонні статті та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і тренування». По суті кошти підуть на оборонні потреби України, зокрема на навчання та підготовку військових.

Пізніше голова Офісу президента повідомив, що Україна від США отримає боєприпаси для систем ППО NASAMS і РСЗВ HIMARS, 150 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами для боротьби з БпЛА, 200 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 10 тисяч 120-мм мінометних мін, протирадіаційні ракети HARM, 50 бронетраспортерів HMMWV, понад 100 легких тактичних машин, 200 генераторів і частини до 105-мм гаубиць.