ЄБРР виділяє €372 мільйони «Укренерго» на ремонт інфраструктури

Європейський банк реконструкції та розвитку виділяє для «Укренерго» фінансування на суму €372 мільйони. Вони підуть на ремонт, закупівлю обладнання та підтримку структури капіталу.
Про це пише пресслужба ЄБРР.
«Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування на €372 мільйони для підтримки української компанії «Укренерго» для швидкого аварійного ремонту пошкоджень, спричинених потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни росії проти України, і для підтримки стабільності енергетичної системи країни з настанням зими», — йдеться в повідомленні.
ЄБРР надасть позику під державні гарантії на €300 мільйонів. До €150 мільйонів піде на закупівлю обладнання для аварійних ремонтів української енергосистеми, і ще €150 мільйонів — на підтримку структури капіталу.
Частина кредиту на екстрений ремонт буде доповнена грантом у розмірі до €72 мільйонів від Нідерландів.
- Обʼєднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2, 15 і 23 листопада. Від обстрілів постраждало майже 50% енергетичної інфраструктури, через що в Україні почалися стабілізаційні відключення електрики. Загалом ракетні удари завдали енергосистемі України збитків на понад 70 мільярдів гривень.