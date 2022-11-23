Верховний суд Британії заборонив Шотландії проводити референдум за незалежність без згоди британського уряду

Верховний суд Великої Британії заборонив Шотландії проводити референдум за незалежність без згоди британського уряду. У Шотландії хотіли провести його восени наступного року.

Про це пише BBC.

Наразі уряд Великої Британії відмовляється надавати офіційну згоду на проведення такого референдуму. Голова суду лорд Рід заявив, що шотландський парламент, який створили в 1999 році, не має повноважень видавати закони, що стосуватимуться змін до Конституції у сфері союзу між Шотландією та Англією.

Також суд відкинув аргумент уряду Шотландії про те, що такий референдум буде «дорадчим» і не матиме юридичних наслідків.

Судді підкреслили, що референдум стосуватиметься питання, яке віднесене до повноважень парламенту Великої Британії. Тому через відсутність згоди між двома урядами парламент Шотландії не може оголошувати референдум.

Уряд Великої Британії також відмовлявся надати офіційну згоду на голосування, яке мало місце перед референдумом у 2014 році.

Перший міністр Нікола Стерджен зазначила, що «розчарована» рішенням суду, але поважає його.

Шотландія отримала власний парламент та уряд у складі Великої Британії у 1999 році. У 2007 році переможцем на місцевих виборах стала Шотландська національна партія, яка почала просувати ідеї незалежності. Вони вирішили провести референдум за незалежність, і британський уряд на це погодився. Восени 2014 року його провели — 55% шотландців проголосували проти незалежності.

Але тепер Стерджен вимагає другого референдуму, оскільки після 2014 року ситуація значно змінилася, адже Велика Британія вийшла з ЄС, тоді як 62% шотландців проголосували за те, щоб залишитися у складі Євросоюзу.