Неподалік Стамбула стався сильний землетрус магнітудою 6,0

Уночі 23 листопада, близько 04:08 неподалік Стамбула стався землетрус магнітудою 5,9―6,0. Підземні поштовхи відчувалися в багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини.

Найближчим до епіцентру великим містом був Дюздже ― 17 кілометрів, повідомляє Daily Sabah.

Землетрус стався менш ніж через 10 днів після того, як країна провела загальнонаціональні навчання на випадок землетрусу з нагоди 23-ї роковин трагічного землетрусу у Дюздже 1999 року, який тривав 30 секунд і забрав життя 710 людей.

Агентство з питань надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що епіцентр був у районі Гьоляка міста Дюздже. Землетрус магнітудою 5,9 стався о 4:08 ранку, пізніше стамбульська обсерваторія переглянула магнітуду і визначила її на позначці 6.